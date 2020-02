Magda Linette venció a Leonie Kung y se quedó con el título en el WTA de Tailandia

La tenista polaca Magda Linette (42ª del ránking mundial) se quedó con el título del WTA de Hua Hin en Tailandia tras vencer a la suiza Leonie Kung (283ª) en la final del certamen.

Linette se impuso con comodidad a la helvética por parciales de 6-3 y 6-2 en una hora y 17 minutos de partido.

Esta es la segunda corona en la carrera de la polaca, que se suma al título obtenido en Nueva York el año pasado, en donde superó en la final a la italiana Camila Giorgi.

Mira el punto con el que Linette obtuvo el título en Tailandia:

Flawless tennis makes the perfect #ThailandOpen champion 🏆@MagdaLinette claims the title after moving past Kung, 6-3, 6-2. pic.twitter.com/sial65f1lS