Revelación del tenis estadounidense contó que estuvo con depresión durante un año

Corin Gauff, más conocida como "Coco" fue una de las revelaciones del tenis estadounidense en el circuito femenino durante 2019. En medio del parón que ha tenido la actividad, reveló que estuvo con depresión por todo un año.

Mediante una carta que publicó en Behind The Racquet, el medio del tenista Noah Rubin para dar voz a sus colegas, Gauff detalló el sufrimiento previo al alza que mostró en Wimbledon.

"La mayoría de mis amigos iban al instituto. Sentía como que ellos parecían felices teniendo una vida normal. Durante un tiempo pensé que eso era lo que quería, pero me di cuenta que, como en las redes sociales, la gente no es tan feliz como aparenta", se lee en el escrito de la talentosa deportista.

Del mismo modo, confesó que: "No era feliz jugando. Mis padres se esforzaron mucho en que hiciera las cosas normales de la infancia, pero aún así, por ejemplo es complicado estudiar cuando no socializas con otros estudiantes".

"Ahora creo que este estilo de vida es perfecto para mí, pero no para todo el mundo. Viajar no es sencillo. Tengo dos hermanos y cada vez que me voy, duele. Me pierdo todos los años el cumpleaños de uno de ellos porque coincide con Roland Garros", señaló.

Estos problemas que reveló Gauff la envolvieron durante 2017 y 2018, antes de ser la tenista más joven de la Era Open en clasificar a Wimbledon.