Tenista ucraniana causó polémica por un gesto en Miami: Diga lo que diga me odiarán más y más

La ucraniana Marta Kostyuk causó polémica en el WTA 1.000 de Miami al no darle la mano a la rusa Anastasia Potapova debido a la guerra entre los dos países europeos.

El hecho se produjo en un partido correspondiente a la segunda ronda del torneo floridano, que se llevó la rusa por parciales de 6-1 y 6-3.

No es primera vez que sucede en el caso de Kostyuk, ya que se viene dando desde otros torneos, como cuando no quiso saludar a la bielorrusia Victoria Azarenka en el US Open ni a la rusa Varvara Grachova.

Actitudes que le trajeron más de un castigo por parte de la WTA, a la cual tuvo palabras al final del encuentro: "Esto no cambia nada. Hay un montón de cosas que hace la WTA con las que yo no estoy de acuerdo. Diga lo que diga me odiarán más y más en las redes sociales", comentó