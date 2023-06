Torneos WTA 1.000 aumentan a 10, los WTA 500 a 17 y evolucionan hacia igualdad de premios

Diez torneos WTA 1.000 y 17 WTA 500 habrá en las próximas temporadas, nuevas citas de dos semanas y con cuadros más amplios y una progresiva equiparación con los premios económicos de los torneos masculinos, hasta alcanzar la igualdad en 2033, son los grandes cambios anunciados este martes por el circuito femenino de tenis, que volverá a recalar en China, como anunció en abril.

"Se trata de una nueva estrategia para garantizar el crecimiento a largo plazo de las jugadoras, los torneos y todas las partes implicadas en el deporte", indicó la WTA en un comunicado.

La mejora de premios en los torneos combinados (hombres y mujeres) "sucederá paulatinamente", para garantizar que pueda "consolidarse a largo plazo". La equiparación se logrará en 2027, aunque en los torneos de categoría 1.000 y 500 no combinados deberá esperar hasta 2033.

Los torneos WTA 250 verán incrementados sus premios en un 35 % entre 2023 y 2033.

