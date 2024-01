Bárbara Riveros alista su retorno en Pucón: "Confío en que será un gran día"

Jornadas de una intensa y minuciosa preparación, variadas emociones y reencuentros, son las que ha vivido Bárbara Riveros en Puerto Varas, aprontando su esperado retorno a la alta competencia luego del violento accidente que sufrió el 29 de julio del 2023 al ser atropellada por un automóvil mientras entrenaba ciclismo en las montañas de Suiza.

Con el daño emocional y físico (mano quebrada, múltiples heridas y una contusión en la cabeza que decantó en un derrame cerebral) que han ido quedando atrás, la deportista de 36 años y mejor triatleta chilena de la historia- avalada por su título mundial en distancia Sprint, medalla de oro y plata en Juegos Panamericanos y cuatro Juegos Olímpicos, entre otros hitos- apronta con renovada energía e ilusión la prueba que le ha dado grandes alegrías, con 6 medallas de oro y siendo la vigente campeona.

"Lo principal es reencontrarme con el deporte que tanto amo, con mi gente y toda la comunidad de Pucón, que me vio crecer desde mis primeros triatlones y ha estado en las buenas y en las malas. Espero poder hacer una carrera sólida y consistente... confío en que será un gran día", dijo a días del tradicional Ironman.

"Emocionalmente me he sentido cada día mejor y he estado entrenando con muy buenas sensaciones, pero la verdad se verá en la carrera, ya que la ejecución es otro mundo. Espero que el cuerpo me acompañe para estar en un nivel decente, ir quemando etapas y contar con una base sólida para los desafíos grandes que tengo a partir de marzo", añadió.