Los primos Grimalt se proclamaron campeones en el torneo 4 Stars de Qatar

Otra gran actuación coronaron este sábado los primos Marco y Esteban Grimalt al proclamarse campeones en el torneo 4 stars de Doha, en Qatar, tras derrotar 2-0 a la dupla estadounidense conformada por Nick Lucena y Phil Dalhausser.

La victoria para el binomio chileno se dio por un doble 21-15, victoria que llega tras haberse quedado en la pasada semana con el título del campeonato tres estrellas en Sidney.

"Estamos súper felices, han sido dos semanas espectaculares. Se nos ha dado todo el juego, hemos estado con mucha confianza y nos vamos contentos en llevar esta histórica medalla a Chile", señalaron tras el encuentro.

Con el triunfo los nacionales siguen ascendiendo en el ránking mundial del voleibol playa, por lo que debieran aparecer dentro de los diez mejores equipos durante la próxima semana.

Back-to-back 🥇 for @PrimosGrimalt 🇨🇱! They defeat @NicklucenaFSU @PhilDalhausser 🇺🇸 2-0 (21-15, 21-15) to take the #BeachWorldTour 4⭐ Doha 🇶🇦 title after winning the 3⭐ tourney in Sydney last Sunday!https://t.co/fLqpLIcQhs #BeachVolleyball pic.twitter.com/vk7W0Lwu5I