UFC 308: Cartelera, horario y cómo ver el evento en vivo

Este sábado 26 de octubre se llevará a cabo la UFC 308 en el Eithad Arena de Abu Dabi, donde el plato fuerte lo protagonizarán el hispano-georgiano Ilia Topuria y el norteamericano Max Holloway, por el título de la categoría Peso Pluma de las Artes Marciales Mixtas.

El Matador llega invicto en la disciplina enlazando 15 victorias sin derrotas. Busca el título de defensor obtenido en febrero pasado cuando venció por nocaut al australiano Alexander Volkanovski en la UFC 298.

La Cartelera de UFC viene cargada de eventos estelares

Por su parte, Holloway (#2 en el ranking de Peso Pluma) llega a este enfrentamiento luego de vencer en abril pasado a Justin Gaethje en la UFC 300, también por nocaut, obteniendo el título simbólico de "BMF".

Cabe señalar que lo consiguió en la última ronda a los 4:59, convirtiéndose en la finalización más tardía en la historia de la UFC. De momento, su récord es de 26-7, donde su última caída fue ante Volkanovski en julio de 2022.

El panorama que completa la jornada dorada de UFC

La coestelar, por su parte, en la categoría peso medio se enfrentará al australiano Robert Whittaker (#3) y al local Khamzat Chimaev (#13).

Completarán la cartelera estelar: Magomed Ankalaev (#1) vs. Aleksandar Rakic ​​​​(#5) en la categoría peso semipesado, Lerone Murphy (#12) vs. Dan Ige (#14) en peso pluma y Shara Magomedov vs. Armen Petrosyan en peso medio.

¿Dónde ver la UFC 308?

Las peleas preliminares arrancarán a las 11:00 horas de nuestro país y se podrán ver por ESPN 5 y Disney+ Premium. Mientras que la cartelera estelar comenzará a las 15:00 horas de nuestro país y se emitirá exclusivamente en Disney+ Premium.

La pelea estelar entre Ilia Topuria vs. Max Holloway está pronosticada para que se lleve a cabo cerca de las 17:30 horas.