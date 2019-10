Isidora Jiménez se disfrazó de Britney Spears para Halloween

La velocista nacional Isidora Jiménez se sumó a la festividad de Halloween y publicó una imagen con su disfraz de la intérprete estadounidense Britney Spears.

La deportista chilena subió a su cuenta de Instagram una fotografía caracterizada como la artista norteamericana, con la frase "Oh baby, baby", parte de la canción "Baby one more time".

- Revisa la publicación de Isidora Jiménez: