Isidora Jiménez se tiene fe: Creo que puedo hacer la marca para ir Tokio

La atleta chilena Isidora Jiménez está trabajando para alcanzar el objetivo de clasificar a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y aunque reconoce que es una marca difícil, espera poder lograrlo dado que confía en que tendrá su peak de rendimiento en los próximos años.

"En (los Panamericanos de) Lima no me encontraba ni cerca de mi 100 por cuento. No me logré recuperar del trabajo que hice para correr el relevo 4x100 y me pasó la cuenta. Al no ser mi prueba, no sabía que me afectaría tanto. Mis pruebas son de velocidad pura y la preparación fue con mucho trabajo aeróbico y repeticiones largas. Espero alcanzar mi peak estos años que vienen", dijo Jiménez en diálogo con Las Ultimas Noticias.

Para clasificar a Tokio, Jiménez necesita una marca 22,80 segundos, siendo su récord 22,95, o mejorar en el innovador ranking de World Athletics.

"La marca es difícil, pero creo que sintiéndome bien, la puedo hacer. El ranking es un sistema nuevo, que consiste en sumar puntajes según la marca, lugar, campeonato, etcétera. No he corrido mucho, por lo que no tengo muchos puntos que sumar", dijo.

Jiménez aprovechó la cuarentena para titularse de periodista, algo que contempló luego de la cancelación de los Juegos.