Martina Weil: La Federación sabía que yo estaba clasificada y quería correr los 200

La atleta chilena Martina Weil comentó su frustración luego de no ser inscrita en los 200 metros del Mundial de Budapest y aseguró que la Federación Atlética de Chile sabía de su intención de correr dicha prueba en el evento planetario.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, la deportista nacional expresó que "me enteré hace dos semanas que no estaba en los 200 metros cuando vi la lista oficial de la World Athletics, avisé a la Federación y me dijeron que había un problema. Dos días después me respondieron que efectivamente había un problema, que harían todo lo posible, pero cuando vi esa lista, tenía la toda la sensación y el dolor de guata de que no se podía hacer nada".

"Nosotros como atletas no tenemos acceso a las plataformas, porque para eso están las Federaciones. Lo que debe haber pasado es que dijeron que sí a los 400 metros, y no a los 200 metros, el problema es que nadie me preguntó. Siento que se tomaron una atribución al no preguntarme si quería correr. No se comunicaron conmigo ni con mi entrenador", añadió Weil, quien aseguró que dentro de la Federación estaban al tanto de su deseo de correr el doble hectómetro.

"Me parecería muy raro que no supieran porque hay un post en Instagram donde dice que yo estaba clasificada en 200 o 400... Hablé con Felipe de La Fuente, director técnico del área de velocidad, y le dije que corrí los 200 en el Sudamericano un día después de 400 estando cansada era porque quería los puntos para clasificar al Mundial en 200, entonces gente de la Federación sabía que yo estaba clasificada y quería correr... Ahora si no hay comunicación, es un problema interno, porque siempre estuve entre las 48 clasificadas. De hecho a inicio de año yo estaba clasificada en 200 y no en 400", complementó.