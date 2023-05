Martina Weil y Santiago 2023: Mi objetivo es correr la mejor carrera del año en los Panamericanos

La atleta chilena Martina Weil, de gran temporada, hizo una proyección de sus próximos desafíos y aseguró que aspira a clasificar al próximo Mundial de Budapest, en Rumania; competir y tener una gran presentación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, y por supuesto, clasificar a sus primeros Juegos Olímpicos, en París 2024.

En entrevista con Al Aire Libre TV, la velocista nacional comentó su paso por Chile, donde ya estuvo en dos competencias a la espera de participar este fin de semana en el Nacional.

"Llevo acá una semana y media. Vine a competir en el Nacional que es este fin de semana en San Carlos, y me di cuenta de que calzaba con dos Grand Prix que se iban a hacer, el 'Orlando Guaita' en Copiapó, y el GP de Santiago, que fue en Talagante, y quedé súper contenta con los resultados. Ha sido una buena temporada, que si bien va poco, ha sido la mejor que he tenido", dijo Weil.

"En Talagante el nivel estuvo muy bien. Trajeron a mucha gente de afuera y sobre todo en los 400 trajeron a dos excampeonas del mundo. Estuve muy nerviosa, porque nunca había corrido en Chile con un nivel así y fue en verdad súper rico tener que exponerme a este nivel de competencia en Chile. La oportunidad de medirme con ellas y de ponerme ese nivel de presión para ponerme en la pista que es igual o mejor que yo fue una experiencia especial, pero totalmente positivo el balance", añadió.

Respecto a la victoria que consiguió ahí, Weil expresó que "eso es lo lindo del atletismo, porque yo sólo puedo controlar mi carrera. Si hago una mejor carrera, les voy a ganar, pero si ellas hacen una mejor carrera me van a ganar. Una no puede pensar en qué táctica usarán, porque en la velocidad cada una hace su carrera, cada una corre por su carril y en la meta se ve quién hizo la mejor carrera. Como me dice mi mamá, no gana necesariamente la más rápida, sino la que más rápida ese día".

Lo que viene para Martina

Con respecto al futuro inmediato, Weil contó que "después del circuito europeo, tengo que en julio el Sudamericano específico en Brasil, luego viene el Mundial de Budapest y los Juegos Panamericanos. Para el Mundial hay dos maneras de clasificar, por marca o por puntos, y la marca es complicada pero es así porque la idea es que esperan que clasifiquen por el ranking y yo actualmente estoy dentro, pero eso se cierra el 28 de julio y hasta ese entonces todo puede cambiar, pero yo creo que clasifico aunque una nunca sabe. Quiero igualmente que sea una participación competitiva. No quiero ir y quedar fuera en la primera ronda, porque sería un poco decepcionante porque sé que tengo el nivel para ir y realmente competir, y no para ir a solo ganar experiencia y a conocer el circuito. Quiero ir y ponerme en la pista y por lo menos pasar una ronda".

Sobre sus objetivos, siempre altos, la deportista del Team Chile fue clara: "La idea es llegar a ser extraordinario si uno se pone mediocres. Hay que tener un cierto nivel de realismo porque no te voy a decir que voy a llegar a ganar el Mundial, pero uno se tiene que poner metas altas para trabajar para lograrlas, y no metas que sean difíciles de lograr", dijo.

Los Panamericanos, un sueño correr en casa

Luego del Mundial, el calendario indica que Weil dirá presente en los Juegos Panamericanos y junto con emocionarse, la atleta siente que puede a llegar hacer ahí su mejor carrera del año.

"En estas dos competencias en Chile hubo un montón de gente y yo ya estaba emocionadísima, así es que creo que los Juegos serán una experiencia única y creo que todos los deportistas chilenos deben estar así, emocionados por ver cuánta gente llega al estadio, por ver los recintos llenos. Competir en la casa de uno es súper especial, y en mi caso nunca he competido a este nivel en Chile, no he tenido Sudamericano, en los Sudamericanos de 2014 era muy chica y el estadio estaba lleno, entonces ahora se me pone la piel de gallina de solo pensar que voy a estar en la pista", comentó.

"Creo que mi objetivo es correr la mejor carrera del año en esa competencia. La planificación es compleja porque el atletismo es súper estructurado a nivel mundial y en septiembre se acaba todo, ya no hay competencia, entonces en Sudamérica se alargará un poco con competencias preparatorias para llegar a noviembre, que es muy tarde. Ante eso, mi objetivo es llegar sana, llegar en buen estado físico, y llegar a correr la mejor carrera que haya corrido en el año. Y como te decía, no puedo controlar lo que hace el resto, no puedo controlar quién llega a correr, y en este caso, si llegan las mejores de toda América, pasar a la final, porque el nivel continental es el más alto del mundo, sobre todo en 400. Me gustaría mucho estar en esa final y medirme a gente de ese nivel. Por eso mi objetivo es correr la mejor carrera del año en los Juegos Panamericanos", comentó.

Y por supuesto, en el objetivo está llegar a París 2024 y así competir en una cita olímpica, tal como su padre, Gert Weil, y su madre, Ximena Restrepo.

"Después hay Sudamericano Bajo Techo, y si bien no me gusta correr así, da muchos puntos y en ese sentido hay que pensar en la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Para allá apunto. Es un sueño. Crecí en mi casa con historias de los Juegos Olímpicos de mis papás, entonces sí, es un sueño", expresó.