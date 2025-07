¿Lucas Cepeda se va de Colo Colo? Contundente declaración tras el amistoso ante Valladolid

En el cierre del amistoso conmemorativo por el Centenario de Colo Colo frente al Real Valladolid, Lucas Cepeda fue uno de los pocos jugadores del primer equipo en ver acción. Suspendido para el próximo encuentro oficial, el joven delantero aprovechó la instancia para reflexionar sobre su presente y futuro en el Cacique.

Su mensaje por sus pasos a seguir en Colo Colo dejó más de una interrogante entre los hinchas albos.

🗣️ ¿Qué dijo Lucas Cepeda sobre su continuidad en Colo Colo?

Cepeda afirmó que está enfocado en el club, pero no descartó una posible salida.

"Vivo el día a día, tengo el respaldo de mis compañeros y del profe, eso me pone contento", aseguró en diálogo con ESPN, tras el duelo en el Estadio Monumental. Sin embargo, fue claro al agregar que si llega una propuesta, se evaluará con todas las partes involucradas.

"Si llega algo debo analizarlo con el club, mi representante y sobre todo yo, que soy el que va a jugar", subrayó el buen jugador albo.

🤔 ¿Podría quedarse Lucas Cepeda en Colo Colo?

El delantero, que ha ido ganando minutos esta temporada, se mostró agradecido por la oportunidad: "Estoy en un club hermoso que me abrió las puertas, tengo que ayudar para ganar todos los puntos posibles".

Lucas Cepeda podría quedarse en Macul. Photosport

🚫 ¿Por qué no podrá jugar Cepeda ante O'Higgins?

Está suspendido en el Campeonato Nacional.

Lucas Cepeda fue parte del once titular ante Valladolid precisamente porque no podrá estar ante O'Higgins, por sanción. "Estoy muy triste por no poder acompañar a mis compañeros en lo principal, que es el Campeonato", señaló.

Pese a su ausencia, manifestó su respaldo total al plantel y confía en una gran segunda rueda: "Sé que esta segunda parte del torneo va a ser de nosotros".

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo.