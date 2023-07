Martina Weil y su gran presente: Me ayuda estar fuera de Chile y no vivir tanto el día a día

La atleta chilena Martina Weil vive un gran presente en su carrera deportiva lejos de nuestro país, situación a la que se refirió como un punto de inflexión para poder desarrollarse de mejor manera en el último tiempo.

En diálogo con El Mercurio, la deportista nacional abordó su actualidad en Bélgica y cómo le ha ayudado a enfocarse mejor en los torneos y sus próximos objetivos.

"El no vivir en Chile me ha ayudado harto en ese empujón que necesito en mi carrera. Es rico no estar metida en el día a día. Acá en Bélgica nadie sabe quien soy, soy una más. Hay muy buena competencia y en Europa eso es muy importante, siento que vivo concentrada", señaló al matutino.

"No salgo a carretear, no hablo el idioma, vivo sola. Para mí, un panorama de domingo es lavar las sábanas y aspirar mi departamento. Entreno, duermo y como, y estudio dos semanas antes de algún examen", añadió.

Sobre su gran momento y las proyecciones que tiene de cara a los Panamericanos Santiago 2023, Weil señaló que: "La presión más importante es la que me ponga yo porque se de lo que soy capaz. La gente habla mucho, y en ese sentido mis papás son un apoyo tremendo. Son mi armadura, soy alguien muy buena compitiendo".

"Hay que ver los Panamericanos como algo positivo, porque si no creyeran que te puede ir bien no te estarían poniendo presión. Pero si no corro bien en los Panamericanos no significa que mi carrera se termina o que todo lo he hecho este año no vale. La vida no se acaba aquí, es una carrera más", sentenció.