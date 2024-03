Wings For Life World Run: Cómo es la corrida benéfica más grande del mundo

Las carreras de running son cada vez más populares y prácticamente todos los fines de semana puedes encontrar una cerca de ti. Sin embargo, existe una en particular donde más de 150 países se unen y corren exactamente al mismo tiempo, en apoyo de los que no pueden. Wings For Life World Run es la corrida benéfica más grande del planeta, y regresa este 5 de mayo también en Chile en formato App Run.

¿Qué es Wings For Life World Run? Esta famosa corrida, que se realiza desde 2014, no es como todas.

A diferencia de una carrera normal, la meta no es fija, sino que te va alcanzando a medida que vas avanzando. Esto, ya que un auto, -físico en algunos casos y virtual para Chile- comienza a perseguirte a velocidad constante 30 minutos tras la largada. Una vez te encuentra, tu carrera se termina, por lo que puede que logres correr 5km como 50km. Todos los participantes, de Italia, Austria, Japón, India, Brasil, y muchos más, parten exactamente a la misma hora, 07:00 horas local, y marcarán diferentes distancias, desafiándose contra el "Catcher Car".

Pero, ¿por qué es una corrida benéfica? El 100% de las inscripciones de Wings For Life World Run van destinadas a la búsqueda de la cura de las lesiones de médula espinal, apoyando más de 250 proyectos de investigación que cada año muestran prometedores avances.

¿Dónde puedo correrla y cómo me inscribo? Puedes correr Wings For Life desde cualquier lugar, y solo necesitas tu celular en mano y la app de la carrera. Esta dte inidicará el momento de inicio, y seguirá todo tu recorrido, dándote aviso de dónde va el auto virtual y cuándo te alcanza, lo que finalizará tu carrera estés donde estés.