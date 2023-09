Panam Sports fue declarada como organización "no cumplidora" con el Código Antidopaje

Panam Sports, la organización deportiva panamericana, fue declarada "no cumplidora" con el Código Mundial Antidopaje y tiene un plazo de 21 días para recurrir o para cumplir las condiciones que le exige la Agencia Mundial Antidopaje (AMA)

El incumplimiento, explicó la AMA este viernes, se debe a que Panam Sports "no ha tomado medidas correctoras esenciales en su programa antidopaje en el plazo que se había acordado".

Si Panam Sports no satisface las exigencias de la Agencia, que no detalla con mayor precisión, no podrá tener representación en ninguno de los órganos o programas de la AMA y no recibirá fondos de ella.

Además, la Agencia supervisará "todo el programa de pruebas implementado por Panam Sports en sus competiciones a expensas de Panam Sports, hasta su reincorporación".

La AMA decidió asimismo declarar como "no cumplidoras" con el Código a las agencias nacionales de Bermudas y Sudáfrica, por la falta de inclusión de sus disposiciones en sus respectivos ordenamientos jurídicos. Ambas tienen 21 días para recurrir o corregir su estatus.

La Agencia Rusa continúa también como "no cumplidora", por lo que no recibirá fondos de AMA, no tendrá representación en sus órganos y la Federación Rusa no podrá organizar competiciones internacionales ni exhibir sus símbolos nacionales.

Esta sanción también la cumple por otra inhabilitación derivada de la invasión de Ucrania.

Las agencias antidopaje de Argelia, Angola, Ecuador, Mongolia, Marruecos y Filipinas han sido puestas "en observación" por la AMA.