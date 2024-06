Benjamín Hites quedó cuarto en las 24 horas de Nurburgring que se suspendió por la densa neblina

Definitivamente la niebla afectó las 24 Horas de Nürburgring en su versión 51°. Transcurrida un tercio del tiempo total de la prueba, debió suspenderse a las 23:30 horas locales (17:30 de Chile) del sábado, pues era muy peligroso para los 115 equipos en pista hasta ese momento, donde el auto del chileno Benjamín Hites (PROsport Racing), conducido en ese instante por el alemán Christoph Breuer, estaba en la cuarta posición de la categoría GT4 SP10.

Cuando se relargó la prueba este domingo, la responsabilidad de terminarla recayó en el chileno, pero no pudo hacer nada ante la neutralización de la carrera hasta la meta final.

Fue la novena interrupción de la carrera de resistencia en su historia por una situación climática y la más corta de las 51 versiones. La organización quiso continuar por la mañana del domingo (07:00 horas), pero no se pudo. Finalmente, largaron los autos a las 13:30 de este domingo, pero neutralizados y circulando lentamente debido a la niebla y guiados por un vehículo líder durante media hora.

A las 14:00 horas se bajó la bandera cuadriculada con el triunfo del team Scherer Sport PHX en una máquina Audi al mando del piloto suizo Ricardo Feller, completando el equipo los alemanes Frank Stippler, Christopher Mies y Dennis Marschall.

Benjamín Hites y un meritorio cuarto lugar en Nurburgring

En cuanto a la participación del chileno Benjamín Hites, fue él quien cruzó la línea de meta final en la butaca del Aston Martin Vantage AMR GT4 #175, conformándose con la cuarta posición junto a sus compañeros germanos Christoph Breuer y Reinhold Renger y la suiza Jasmin Preisig. Todos alcanzaron a realizar dos turnos a bordo del coche británico.

"Terminé esta carrera con un sabor a nada. Cuando salí esta mañana en el auto, el jefe de equipo me dio la instrucción de ir a fondo, como si fuera una carrera de sprint, porque queríamos ganar. Estábamos muy cerca de los tres primeros de la categoría. Teníamos la esperanza de que despejara y me dieron la responsabilidad de concluir la carrera. Desafortunadamente el clima no lo permitió y no hubo bandera verde. Será para una próxima oportunidad. Vine a Alemania por más, a ganar, pero a la madre natura hay que respetarla", expresó.

Benja Hites competirá el próximo fin de semana (7 al 9 de junio) en la segunda fecha del Campeonato Adac GT Master de Alemania en Zandvoort (Países Bajos).