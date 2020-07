Benjamín Hites sumó kilómetros en el mítico circuito de Nurburgring

Un total de 400 kilómetros recorrió el piloto nacional Benjamín Hites (Fiat-Akka ASP) en el mítico autódromo alemán de Nürburgring -a un promedio de 156,9 kilómetros por hora- durante los testeos que realizó este jueves en su preparación para la temporada del GT World Challenge de Europa, que parte los días 25 y 26 de julio.

El auto que condujo Hites este jueves fue del equipo Renntech, porque el de su escudería Akka ASP iba de viaje a Zandvoort (Holanda) donde probará este viernes 10. El chileno efectuó la sesión de prueba junto a su compañero de butaca para las carreras sprint, el francés Jim Pla, recorriendo varios giros al circuito de 5,100 kilómetros. Al respecto el piloto de Fiat se mostró muy cómodo y seguro para ser su primera vez en la cinta germana.

"Las pruebas fueron muy satisfactorias. Me sentí cómodo en la pista y me permitió conocerla para la carrera del 5 y 6 de septiembre, que será la tercera fecha del campeonato en la modalidad endurance. Los tiempos también me acompañaron, donde estuve a tres décimas de mi coequipo Jim Pla, quien conoce muy bien este circuito", indicó muy contento el piloto.

Hites se encuentra en Europa desde la semana pasada luego de que fue confirmado el inicio del GT World Challenge, abriéndose la mayoría de los autódromos del Viejo Mundo. Por ello su recargado itinerario de testeos. El jueves pasado fue en Misano (Italia), el martes fue en Spa-Francorchamps (Bélgica), ahora fue en Nürburgring (Alemania) y este viernes 10 será en Zandvoort (Holanda), todos escenario del certamen europeo.

"El auto anduvo muy bien. Me sentí muy seguro realizando tiempos que dejaron muy conforme al equipo, con 1 minuto 57 segundos para el giro a los 5.100 metros del trazado, lo que fue considerado como bueno. Mañana (este viernes 10) probaré en Zandvoort, que también será mi primera vez", explicó.

El certamen europeo del GT World Challenge está conformado por 8 fechas a partir del 25 y 26 de julio en Imola (Endurance), para continuar el 7 al 9 de agosto en Misano (Sprint), 5 y 6 septiembre en Nürburgring (Endurance), 11 al 13 de septiembre en Magny-Cours (Sprint), 25 al 27 de septiembre en Zandvoort (Sprint), 9 al 11 de octubre en Barcelona (Sprint), 22 al 25 de octubre en Spa (Endurance) y 13 al 15 de noviembre en Paul Ricard (Endurance).