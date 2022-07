Nicolás Pino alcanzó una inédita victoria en su carrera tras imponerse en las 4 Horas de Monza

El piloto chileno Nicolás Pino logró su primera corona en la elite del automovilismo global tras ganar, junto al equipo polaco Inter Europol Competition, las 4 horas de Monza, en Italia.

El nacional estuvo a cargo del segundo relevo de su escuadra, tras el arranque del norteamericano Charles Crews. "Nico", pese a salir sexto de los pits, logró instalarse en la punta antes de dar paso al portugués Guilherme Oliveira, quien acabó decretando el triunfo

"Estamos muy felices de alcanzar esta primera victoria en una categoría de clase mundial. No es algo casual, es producto de un trabajo de equipo, de una labor profesional seria y de primer nivel que hemos venido construyendo por años, cumpliendo todos los pasos necesarios y quemando etapas de desarrollo como piloto", dijo Pino tras la competencia.

🏁 Your LMP3 winners in Monza are @IE_Competition!



Kudos to the No.13 Polish team and drivers Nicolas Pino, Charles Crews & Guilherme Oliveira. 👏🏻#ELMS #4HMonza @LigierAutomotiv pic.twitter.com/ccWhuiXNVJ