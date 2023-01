Nicolás Pino arranca el año con gran objetivo: Las 24 Horas de Daytona en Estados Unidos

El piloto chileno Nicolás Pino comenzará su temporada 2023 en las grandes ligas y su primera competencia del año nuevamente será nada menos que en una de las pruebas más clásicas del deporte tuerca mundial en la especialidad endurance: Las 24 Horas de Daytona en Estados Unidos.

Al igual que el año pasado, el chileno será parte de esta fiesta del deporte mundial, con todo el glamour y la espectacularidad propia de los eventos tuerca norteamericanos que dará inicio al Campeonato 2023 IMSA Weathertech Sportcar y cuyas actividades comienzan oficialmente entre el 20 y 23 de enero con el llamado "Roar Before the Rolex 24 at Daytona".

En esa instancia, se corren las pruebas previas hasta la Qualy, que determinará la grilla para la gran largada del sábado 28 de enero a las 15:30 horas de Chile (18:30 GMT) cuando se dé inicio a la carrera en el Daytona International Speedway de Florida.

El chileno se reencontrará con el reconocido equipo norteamericano Sean Creech Motorsport (SCM), el mismo con el que finalizó tercero en las 10 horas del Motul Petit Le Mans corrido en Atlanta en octubre de 2022.

El gran rendimiento de Pino en aquella carrera, más la protagónica participación que tuvo durante el 2022 en el circuito Europeo, donde obtuvo el subcampeonato en la European Le Mans Series en una brillante temporada, le valieron una nueva invitación, ahora, para ser parte de equipo de cuatro pilotos que irán por el gran objetivo planteado por la escudería SCM: Ganar las 24 Horas de Daytona luego de dos segundos lugares consecutivos.

Pino correrá el Ligier JS P320 #33 en la categoría LMP3 junto a los norteamericanos Lance Willsey y al debutante Danny Soufi y con el destacado piloto português Joao Barbosa, ganador de las 24 Horas de Daytona en dos ocasiones (2010 y 2014), tercero en 2009 y 2011 y cuarto en 2007 y 2013.

"Estoy muy feliz de volver a correr las 24 horas de Daytona en una de las ediciones con más autos en pista y con equipos muy competitivos. Quiero agradecer al equipo la confianza en base al tercer lugar que logramos juntos el año pasado en el Petit Le Mans. Conozco el auto, conozco el circuito, ya he estado con el equipo, conozco su filosofía. Vamos con un lineup de pilotos muy fuerte, así todo se ve muy positivo", comentó Pino antes de su viaje a Estados Unidos, programado para el 15 de enero, donde será parte de la preparación y los eventos de" Roar Before"