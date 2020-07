Nicolás Pino estuvo entre los más rápidos en su regreso a las prácticas en la Fórmula 4 británica

Nicolás Pino tuvo este martes un gran reinicio de los entrenamientos con su equipo en el circuito de Croft, Reino Unido, de cara a su debut en la Fórmula 4 británica programado para el 1 y 2 de agosto en Donington Park.

El piloto chileno regresó a Londres a finales de junio y luego de dos semanas de cuarentena hoy retomó los test que habían quedado inconclusos luego que debieran suspender a mediados de marzo debido al coronavirus.

Las primeras vueltas fueron de adaptación al auto, pero a medida que avanzaba la jornada se fue posicionando entre los más rápidos del día, en el que compartió parrilla con otras tres escuderías.

"Fue una muy buena jornada. Comenzamos de a poco, primero acostumbrándome de nuevo al auto y a la pista. Fuimos analizando las vueltas con la cámara on board para corregir algunos aspectos de la conducción. Y así fue como comencé a ir cada vez más rápido hasta quedar a solo una décima del más rápido del día, lo que es bastante bien", contó Pino desde Inglaterra.

El corredor nacional añadió que "lo bueno es que me adapté rápido y no cometí errores, pude ir al límite fácilmente. Tenemos muy claras las cosas que hay que ir corrigiendo y que son situaciones que se superan girando. Me sentí muy cómodo".

Por su parte, el jefe de equipo Michael Meadows aplaudió el desempeño del chileno en su primer test tras la reapertura de los circuitos: "Impresionante. Es muy rápido y trabaja muy duro. Además, tiene una gran actitud, no presionó hasta que se le pidió que lo hiciera. Fue un gran día".

Este miércoles continúan los test en Croft y el viernes la escudería se trasladará al tradicional circuito de Brand Hatch en Kent.