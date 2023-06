Nicolás Pino: Quiero destacar como un referente de Latinoamérica

El joven piloto Nicolás Pino comentó su tercer lugar en las 24 Horas de Le Mans, y aseguró que su desafío es transformarse en un automovilista que sea un referente no solo para Chile, sino para toda la Latinoamérica.

"Por eso estamos haciendo el trabajo para posicionarme como un piloto latinoamericano, como lo hace 'Checo' Pérez. Algún día él se va a retirar y va a faltar un latino en la élite. Quiero destacar como referente de la región para poder facilitar ese proceso", dijo en diálogo con El Mercurio.

Respecto a lo que vivió el fin de semana, Pino contó que "superamos una carrera muy intensa, con lluvia, piso húmedo, seco, muchos incidentes. Fue muy caótico y pudimos liderar la competencia en algún momento. Fue una experiencia muy buena, para irme desarrollando como piloto. Uno de los fuertes que tuvimos fue saber tomar las decisiones correctas como equipo. La LMP2 es una de las categorías más competitivas, ya que todos los equipos tienen el mismo auto y hay pilotos de nivel, profesionales, con mucha experiencia".

"Mis compañeros Neel Jani y René Binder me ayudaron mucho, hemos trabajado bien, me han dado varios tips que me servirán para el futuro. Lo que pasó fue bien enriquecedor, tengo miles de mensajes en redes sociales y se produjo un impacto tanto en Chile como en Europa. Incluso en el avión de Francia a Madrid un español me reconoció y felicitó", expresó.

Con respecto a lo que viene para 2024, Pino contó que "siempre pienso en las más grandes del mundo. Ojalá sea el WEC (Campeonato Mundial de Resistencia, por sus siglas en inglés) u otras. Con los resultados que estoy obteniendo siento que se van a abrir más oportunidades para competir".

Y sobre la posibilidad de pasarse a los monoplazas, Pino es claro: "Estamos evaluando distintas opciones. Hoy estamos enfocados en las categorías de endurance (resistencia), pero todo en la vida da vueltas. De repente se abren oportunidades y con el equipo estamos viendo cuáles son. No sé si en el futuro vaya a estar en endurance o saltar a Fórmula 1 o a la Fórmula E. Mi foco ahora es la próxima carrera, en junio en Watkins Glen por la IMSA y en julio en Paul Ricard por la ELMS. Las otras decisiones se las dejo a mi equipo, que es muy dedicado", comentó.