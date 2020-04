Nicolás Pino tiene nueva fecha para debutar en la F4 británica y ya prepara su retorno a Londres

El piloto chileno de 15 años, Nicolás Pino, tiene nueva fecha para debutar en la Fórmula 4 británica y será el 1 de agosto, por lo que ya comenzó planificar su retorno a Londres para el segundo semestre.

Pino, no alcanzó a debutar en su primera temporada oficial, producto del coronavirus, pero la noticia más importante llegó esta semana, ya que la organización de la F4 británica reveló el nuevo calendario de la temporada 2020 y que partirá con su primera fecha los días 1 y 2 de agosto en el Circuito de Donington Park y que se extenderá por nueve jornadas, culminando con la última fecha los días 14 y 15 de noviembre en la pista de Brands Hatch.

"No he dejado de prepararme desde que llegué de Londres. Pese a la cuarentena, he estado siempre en contacto con mi equipo, revisando datos, corriendo en simulador y haciendo mucho ejercicios para estar listo para el retorno. Desde principio de año que estoy mentalizado en el campeonato. Mi mente está en la pista, en el auto y con el foco puesto en hacer una gran temporada el día que se vuelva a correr. Ahora se sabe que todo parte el 1 de agosto. Los europeos nos llevan meses de ventaja con la pandemia y sin duda que para ese momento ya estarán aplicando fórmulas de reactivación de que incluirá el deporte, con todas las medidas sanitarias que se requieran para ese instante", sostuvo Nico Pino.

Con la confirmación del inicio de la F4 británica el 1 y 2 de agosto, Pino estima retornar a Londres la última semana de junio, para preparar junto a su equipo el debut en el campeonato 2020. Antes de la suspensión de la F4 británica, el 17 de marzo, Nico Pino alcanzó a realizar 11 entrenamientos oficiales de su equipo.

"Nico aprendió muy rápido y hasta la suspensión estaba trabajando muy duro, que es lo que todo equipo quiere de sus pilotos. Siempre quiso saber más. Siempre quiso ser más él más rápido", contó desde Londres Michael Meadows, el jefe de equipo de Double R Racing.

"Nico es inteligente, por lo que entiende lo que el equipo necesita de él. El campeonato del Reino Unido es el más difícil de Europa, pero lo ha hecho muy bien, así que esperamos que compita en la punta en cada carrera. Este año será muy fuerte. hay algunos circuitos nuevos que aprender aún, pero Nico debería estar en el podio y siempre mejorando. Lo principal es que se trabaja de muy buena manera para estar listo para el siguiente paso. Es muy metódico para su edad", cerró.