Nicolás Pino viajará a Londres para integrarse a los trabajos de su equipo de cara al inicio de la Fórmula 4 británica

La Fórmula 4 británica, una de las más importantes del mundo en su categoría, fijó su calendario 2020 que inicia el 1 y 2 de agosto con su primera fecha en el circuito de Donington Park, con la participación del chileno Nicolás Pino.

Por tal motivo es que el piloto chileno de 15 años que integra la escudería Double R Racing, actual campeona de la "British F4", ya tiene confirmado su vuelo a Inglaterra para este viernes 19 de junio.

El plan de Pino es regresar a Londres -ciudad en la que reside desde mayo de 2019- cumplir una cuarentena preventiva de 14 días y el 4 de julio sumarse a los entrenamientos junto a su equipo siguiendo los estrictos protocolos sanitarios impuestos por la british F4 tanto para los entrenamientos como para el campeonato.

"Me voy con muchas ganas. Ha sido muy bueno estar por primera vez tanto tiempo con mi familia. Fue genial compartir con todos los que me rodean, pero ya quería volver. Todos estos años viajando me acostumbre a vivir de un lado para otro. Llegando a Londres debo hacer cuarentena preventiva de 14 días. Esas dos semanas me quedaré en casa y seguiré entrenando físico y simulador antes de integrarme a los test del equipo", comentó el chileno.

El piloto nacional cuenta que "en estos tres meses en Chile me puse mucho más a tono físicamente. Baje tres kilos y estoy con más potencia, además participé intensamente en campeonatos virtuales tanto a nivel internacional con pilotos reales de la british F4 y a nivel local con pilotos que fueron compañeros de pista en Chile y otros corredores aficionados. En Londres seguiré entrenando e intentaré continuar con los campeonatos eSports en la medida que los horarios sean compatibles".

Sobre el retorno a las prácticas con el equipo, Nico Pino detalla que "una vez finalizada la cuarentena me sumaré a los test, los cuales ya partieron para los pilotos que viven en el Reino Unido. Tendremos durante julio al menos seis test preparatorios en distintas pistas, además de mucho trabajo en simulador. Todo para estar a punto para la primera carrera en Donington Park".

El calendario de la F4 británica contempla 27 carreras distribuidas en nueve rondas, o fechas, que albergarán tres carreras cada una. Agosto será un mes particularmente intenso, ya que tendrá cuatro fechas a disputarse todos los fines de semana del mes en los circuitos de Donington Park, Brands Hatch, Oulton Park y Knockhill.

Tras la suspensión de la competencia en marzo y su retorno a Chile, Nico Pino se mantuvo en permanente entrenamiento, tanto físico, psicológico y técnico.