Nicolás Pino ya palpita su debut en el Centenario de las 24 Horas de Le Mans

Este 10 y 11 de junio, el deporte motor mundial se paraliza y se viste de etiqueta para conmemorar 100 años desde la primera edición de una de las carreras más importantes y legendarias del planeta: Las 24 horas de Le Mans, y un chileno será protagonista en la pista, el chileno de 18 años, Nicolás Pino.

El corredor nacional debutará en la histórica carrera de resistencia que tuvo su primera competencia en 1923, razón por la cual la edición de este año es emblemática y se le ha denominado "The Race of the Century", con una serie de actividades conmemorativas, tanto técnicas para pilotos, equipos y otras para fanáticos, quienes han podido compartir con los pilotos en la previa de la gran largada del día sábado 10 de junio y donde Pino ha estado presente, recibiendo el reconocimiento de los amantes tuercas que ya conocen de su trayectoria, tanto por su desempeño en las 24 Horas de Daytona 2023, donde hizo la Pole y fue 2º en clase LMP3 y por su subcampeonato de la European Le Mans Series 2022.

"Le Mans es siempre especial. Todos los amantes de las carreras sueñan, cuando chicos, con correr Le Mans, Mónaco o la Indy 500. Ahora con 18 estoy en una de esas. Será un hito en mi carrera y para el automovilismo nacional. Hemos trabajado duro muchos años. Nos hemos preparado para este momento y para estar en estas ligas. Hemos estado trabajando muy fuerte con el equipo para desarrollar una gran carrera en los 100 años de las 24 Horas de Le Mans", comentó Pino desde Francia.

Pino estará en la parrilla oficial del mítico Circuit de la Sarthe corriendo en la categoría LMP2 -PRO como parte del equipo francés Duqueine, donde compartirá butaca durante las 24 horas de competencia con el suizo Neel Jani, de vasta trayectoria en el motorsport mundial, expiloto de la Fórmula-E y ganador de la general en las 24 Horas de Le Mans 2016 y al austriaco René Binder, campeón 2021 de la Asian Le Mans Series y vencedor de la clase Pro AM de las 24 Horas de Le Mans 2022.