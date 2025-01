Argentina y Francia unidos por Franco Colapinto y la Fórmula 1

El 2024 fue una temporada impredecible en la Fórmula 1, con muchas despedidas, ganadores inesperados y victorias emotivas, pero una de las noticias positivas para los sudamericanos que dejó la temporada fue el anuncio de que el argentino Franco Colapinto reemplaza al estadounidense Logan Sargeant en el equipo Williams a mitad del año.

Esto generó muchas dudas en un principio ya que no era un piloto conocido en todo el mundo de la Fórmula 1, pero el supo superar esos cuestionamientos y demostró que sí merecía estar ahí, logrando en su segunda carrera un octavo lugar lo que significó obtener sus primeros puntos en su carrera.

Desde ese momento todos pusieron sus ojos en él, su nombre se relacionó con grandes equipos que buscaban pilotos para el siguiente año, ya que Williams había contratado a Carlos Sainz para el 2025 y ya no había un asiento para él en el equipo.

You voted in your hundreds of thousands, and named Franco Colapinto as the 2024 @cryptocom Overtake of the Year winner 🏆#F1 pic.twitter.com/4bCW3uWOpG