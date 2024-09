Piloto argentino Franco Colapinto brilló en clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una gran jornada en las clasificaciones del Gran Premio de Azerbaiyán, decimoséptima carrera del calendario de la Fórmula 1 que se correrá este domingo por las calles de Bakú.

Tras superar una accidentada jornada de día viernes, dónde chocó su auto contra uno de los muros, el corredor trasandino de la escudería Williams aceleró a fondo este sábado y logró meterse dentro de los 10 mejores pilotos de la qualy, una histórica posición que fue resaltada por la principal competición de automovilismo internacional.

Argentina's first top-ten qualifying result since Brazil 1982!! 🇦🇷



Franco Colapinto, some driver! 👏