Charles Leclerc dominó los entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán

El monegasco Charles Leclerc estableció hoy el mejor tiempo en pista al cabo de las dos sesiones libres del Gran Premio de Azerbaiyán, decimoséptima cita del calendario de la Fórmula 1 que se correrá este domingo por las calles de Bakú.

El piloto de Ferrari, que viene de celebrar su segunda victoria del año en el Gran Premio de Italia, giró en 1'43"484 y precedió por apenas seis milésimas al mexicano Sergio Pérez, ganador en 2021 y en la pasada edición con Red Bull.

Leclerc, que en las últimas tres conquistó la pole position, intentará repetir este sábado en una clasificación que se anticipa muy peleada, pues el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton, ganador de este Gran Premio en 2018 con Mercedes, se ubicó a 66 milésimas del crono del monegasco.

It's Leclerc fastest, by just 0.006 seconds! 👀



Here's the full classification from FP2 📋#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/z1rzowGnQp