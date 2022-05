Charles Leclerc sufrió su primer abandono de la temporada en la Fórmula 1 en España

El destacado piloto monegasco Charles Leclerc sufrió su primer abandono de la temporada en la Fórmula 1, este domingo en el Gran Premio de España, que se lleva a cabo en la ciudad de Barcelona.

Leclerc, quien domina la tabla general de la temporada en la disciplina, no llevaba ni la mitad de la carrera cuando lamentó problemas de potencia, que le impidieron seguir en competencia, cuando era el líder de la prueba.

Con esto, se abrió la posibilidad para el mexicano Sergio "Checo· Pérez, que lo seguía, y Max Verstappen, quien en las últimas fechas ha arremetido en la pelea por el título, que se vislumbra estrecha nuevamente en este 2022.

LAP 27/66



📻 "No, no, no! What happened?" Leclerc radios



The Ferrari driver has lost power and is out of the race #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/iA2VPKueqT