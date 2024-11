Colapinto sufrió accidente en la clasificación del GP de São Paulo

El nuevo fenómeno de la Fórmula 1 es el argentino Franco Colapinto, quien movilizó a muchos de sus compatriotas a Brasil para apoyarlo durante su participación en el GP de São Paulo.

El clima en la capital Paulista le ha jugado una mala pasada a la organización y las clasificatorias tuvieron que posponerse el sábado y correrse en la mañana de este domingo 3 de noviembre.

Con la pista muy mojada, Colapinto sufrió un accidente que tiene su participación en el GP de São Paulo en suspenso.

Así fue el accidente de Colapinto

En la tercera curva Franco Colapinto, piloto de Williams, perdió el control de su monoplaza, se salió de la pista y chocó contra un muro de contención.

“No sé bien qué pasó. Fue irrecuperable. Muy triste, perdón por el equipo que va a tener mucho trabajo. No sé si podremos llegar a la carrera o no, una pena. Fue un error, mil disculpas al equipo, fue 100% mío el error. Ahora hay que pensar en la carrera, ver si podemos estar en la largada que es lo que más quiero. Fue un pequeño error que no tenía que haber ocurrido”, dijo Colapinto tras el accidente.