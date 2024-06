Fórmula 1: Russell se impuso ajustadamente a Vertsappen para quedarse con la pole en Canadá

George Russell (Mercedes) se quedó con la pole position del Gran Premio de Canadá en la Fórmula 1, luego de las clasificaciones de este sábado en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Russell logró el mismo tiempo que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), de 1 minuto, 11 segundos y 742 milésimas, pero al ser el británico el que lo consiguió antes ganó el beneficio de salir primero en la carrera.

Tercero saldrá el también británico Lando Norris, mientras que el heptacampeón mundial Lewis Hamilton largará desde la séptima plaza.

La carrera central del Gran Premio de Canadá se llevará a cabo este domingo a partir de las 14:00 horas de Chile (18:00 GMT).

