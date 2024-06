Max Verstappen festejó por partida doble en la previa del GP de Austria

El tricampeón mundial neerlandés Max Verstappen celebró este sábado por partida doble en Spielberg, pues conquistó la pole position del Gran Premio de Austria tras adjudicarse también la "Sprint Race" de la undécima competencia de la temporada de la Fórmula 1.

El piloto de Red Bull refrendó sus pergaminos tras partir en punta en la tercera "Sprint Race" del año que terminó conquistando, como lo hizo en las anteriores dos, y luego festejó en la clasificación con un giro de 1'04"314 que le permitió celebrar su cuadragésima pole en la máxima categoría.

Max Verstappen was on another level in qualifying 💪 Sit back and watch a master at work 🤩 #F1 #AustrianGP @pirellisport pic.twitter.com/MWLvXBFq52

Verstappen voló este sábado sobre el trazado austríaco del Red Bull Ring para conseguir la 'pole position' con un tiempo de un minuto, cuatro segundos y 314 milésimas y marcar distancias con el británico Lando Norris (McLaren) que marcó 1'04"718, tiempo con el que relegó al tercer puesto de la grilla al británico George Russell (1'04"840).

Verstappen and Norris share the front row again ⚔️



We're all set for a sizzling Sunday in Spielberg 🔥#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/Ps9JNmCHYx