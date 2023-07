¿Y Shakira? Se encendieron los rumores tras paseo de Lewis Hamilton con una actriz y una tenista

Tras una serie de rumores derivados de intercambios y salidas juntos, versiones indican que el supuesto romance entre el piloto Lewis Hamilton y la cantante Shakira no pasó más allá de un rumor y convivencia amistosa, especialmente tras las imágenes de un paseo realizado por el británico.

En imágenes difundidas por redes sociales, Hamilton fue captado en Ibiza, España, en su yate junto a la actriz mexicana Eiza Gonzalez y la tenista noruega Jenny Stray Spetalen de 20 años, 18 menos que el corredor de Mercedes.

Además, en la embarcación se encontraban el director de teatro Baz Luhrmann y Catherine Martin, su esposa.

