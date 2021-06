Nicolás Carvacho: Tendré que hacer el camino largo, pero aún siento que puedo llegar a la NBA

El pívot chileno Nicolás Carvacho hizo un positivo balance de su primera temporada en Europa y aseguró que mantiene vigente el sueño de ingresar a la NBA y ser el primer chileno en llegar a la máxima competición del baloncesto mundial.

"Fue una gran temporada, de manera individual y también colectiva. Recibí muchos reconocimientos personales y eso significa que tuve un gran impacto en el equipo. Tuve buenos números jugando, en promedio 22 minutos por partido, asó es que estoy seguro de que podía haber dado aún más si jugaba 30 minutos o más. Mi equipo no era de los favoritos para destacar este año, pero sorprendimos y estoy muy feliz por aquello", dijo a El Mercurio.

Respecto a su futuro, el jugador de Rilski dijo que "está todo en aire, pero tomaré la mejor decisión para mi carrera para seguir jugando en una liga competitiva que me permita seguir el camino de llegar a la NBA".

"Es difícil, pero agotaré todas las posibilidades. Aún soy joven y tengo tiempo para seguir creciendo como jugador. El año pasado me anoté en el Draft, pero por el coronavirus todas las pruebas y entrenamientos se suspendieron. Había equipos de la NBA que me estaban siguiendo, pero no tuve la oportunidad de mostrarme. Ahora tendré que recorrer el camino largo, pero aún siento que puedo llegar", añadió.

Con respecto a la selección chilena que jugará en julio próximo la primera ronda de las Clasificatorias al Mundial en nuestro país, Carvacho es optimista.

"Es una gran oportunidad para reunir a todo el equipo y seguir mejorando juntos. Espero aportar lo mío y que Chile pueda continuar con su desarrollo en el baloncesto. Es un nuevo comienzo y hay que aprovecharlo. No siempre podemos juntarnos todos los que estamos en el extranjero. Estarán los mejores", expresó.