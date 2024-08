Estrella de la NBA está cerca de convertirse en accionista del actual campeón del fútbol francés

La estrella de la NBA y reciente campeón olímpico del baloncesto de París 2024 junto a Estados Unidos, Kevin Durant, está por convertirse en accionista minoritario del club de fútbol París Saint-Germain de la Ligue 1.

De acuerdo con información del periodista francés, Romain Molina, Durant está cerca de convertirse en accionista minoritario del PSG. Se espera que la estrella de la NBA invierta en el campeón de Francia, con un acuerdo que se cree que está cerca de anunciarse oficialmente, confirmaron también los especialistas en fichajes, Fabrice Hawkins y Santi Aouna.

De concretarse el acuerdo, el actual jugador de Phoenix Suns se convertirá en socio limitado del elenco de la capital francesa, aunque el club francés seguirá siendo propiedad mayoritaria de Qatar Sports Investments, que compró el club parisino en 2011.

BREAKING: 2x NBA Champion Kevin Durant has invested in Paris Saint-Germain through his Boardroom Sports Holdings, LLC via Arctos Partners, the strategic minority investor in the club.



Further details to be announced shortly. pic.twitter.com/pcXSJugqf6