Debut triunfal del balonmano chileno en Nicaragua

El balonmano chileno ha crecido considerablemente en los últimos veinte años y por lo mismo es animador permanente de los torneos continentales.

En esta ocasión la selección sub 20 toma parte de un torneo que se desarrolla en Managua, Nicaruagua, que tiene carácter clasificatorio, ya que otorga tres cupos al Mundial sub 21 de Polonia, y también otras tres plazas a los Juegos Juniors de Asunción 2025.

Triunfo en el debut para la Roja del balonmano

La Selección Chilena se estrenó con una victoria al imponerse a Guatemala por un cómodo 29-11 este martes 29 de octubre, y ahora deberá medirse frente a Venezuela este miércoles 30, en un grupo que además compone Argentina, con quienes cerrará su participación en el grupo A.