Asociación Mundial de Boxeo compartió su propio meme con bofetada de Will Smith a Chris Rock

La cuenta oficial de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA por sus siglas en inglés) compartió un divertido meme este lunes a propósito del golpe que le propinó el actor Will Smith al comediante Chris Rock en la ceremonia de los Oscar.

La WBA subió un video en que el intérprete de "Men in Black", entre otras producciones, llega hasta el escenario y le da una bofetada al de "Rush Hour", haciendo una analogía por el inicio de la semana.

También la reconocida cuenta especializada Boxing UK bromeó con la situación entregando felicitaciones a Smith por convertirse en campeón regular de la WBA la noche anterior.

🥊🇬🇧 Congratulations to Will Smith on becoming WBA Regular champion last night 👏 pic.twitter.com/PY9WqtlDAU