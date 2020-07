Boxeador Amir Khan lamentó la muerte de su sobrino recién nacido

El boxeador británico Amir Khan informó este jueves el lamentable fallecimiento de su sobrino recién nacido, el cual comentó en sus redes sociales, manifestando el pesar de toda su familia, principalmente de su hermano.

Khan presentó una fotografía en su cuenta de Twitter en la que aparece él y su famila junto a la tumba del pequeño y un emotivo mensaje.

"Día duro para la familia. Mi sobrino, hijo de mi hermano Haroon Khan, falleció ayer. El recién nacido no lo logró. Que Dios haga las cosas fáciles para la familia, especialmente la madre y el padre, por favor manténganos en sus oraciones", señaló.

Amir Khan, de 33 años, ha peleado en las categorías welter y peso liviano, donde ostenta un registro de 34 triunfos, 21 por nocaut, y cinco victorias, cuatro de ellas por la vía rápida.

Ganó medalla de plata en Atenas 2004.

Tough day for the family. My nephew, son of my brother Haroon khan passed away yesterday. The new born didn’t make it. May Allah make it easy for the family, especially the mother and father, please keep us in your prayers 🙏 pic.twitter.com/OvBk15OiJE