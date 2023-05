Brutal: Boxeador timbró nocaut en menos de 30 segundos y dejó a su rival temblando en la lona

El boxeador estadounidense Gabriel Flores Jr. (22-2-0) dejó una de las imágenes más impactantes del pasado fin de semana cuando noqueó en poco menos de 30 segundos a su rival, Derrick Murray, en una pelea disputada en Stockton Arena.

Luego de un potente golpe de izquierda recibido por Murray, el juez dio por finalizada la disputa y proclamó ganador a Flores.

El combate, pactado a ocho asaltos, fue parte de la cartelera que tuvo como evento principal la pelea que ganó Zhanibek Alimkhanuly por la vía rápida sobre Steven Butler.

Revisa el impactante nocaut:

Gabriel Flores Jr bounces back from his points loss to Giovanni Cabrera with a quick first-round KO of Derrick Murray 💥 Next up, the co-main and main events



🎬 @ESPNRingside



#JanibekButler | #GabrielFloresJr pic.twitter.com/tgLPqJ3ezU