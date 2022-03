Campeón de boxeo criticó actitud de Will Smith: Tengo alopecia, ¿golpearé al que haga un chiste?

El campeón mundial de boxeo Yordenis Ugás, de la categoría peso welter, lanzó una crítica al actor Will Smith por su bofetada a Chris Rock durante los Oscar.

"Fue malo ver a Smith comportándose así. Yo tengo alopecia y a cualquier idiota que se burle del hecho de que no tengo cejas, ¿voy a golpearlo?", escribió en un tuiteo.

"Imagínate. No hay justificación para la violencia ni menos en este escenario. Cuando eres una figura pública debes estar por encima de cualquier chiste", completó Ugás.

Ugás derrotó en el 2021 a Manny Pacquiao, en una pelea realizada en Las Vegas en agosto.

