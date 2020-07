Consejo Mundial de Boxeo nombró campeón honorario a niño que salvó a su hermana del ataque de un perro

El Consejo Mundial de Boxeo nombró campeón honorario al niño de seis años Bridger Walker, quien salvó a su pequeña hermana del ataque de un perro, por lo que sufrió varias mordidas en el rostro.

"Estamos honrados de nombrar al niño de seis años Bridger Walker como Campeón Honorario del CMB, por sus acciones valientes que representan los mejores valores de la humanidad", indicaron desde el organismo.

"Bridger, eres un héroe", señalaron.

El menor salvó a su hermana cuando la atacaba el perro de sus vecinos y por ello recibió algunas heridas en la cara que le provocaron al menos cien puntos de sutura.

