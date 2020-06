El ex boxeador "Mano de Piedra" Durán fue hospitalizado en Panamá

Una de las leyendas del boxeo mundial, el panameño Roberto "Mano de Piedra" Durán, de 69 años, fue internado este jueves en un hospital de la Ciudad de Panamá debido a un cuadro viral, informó uno de sus hijos, que aseguró que se encuentra estable.

"Mi papá se sentía un poco resfriado y por eso se tomó la decisión de llevarlo al hospital, ya que el tiene un pulmón que no funciona al cien por ciento por un accidente en Argentina hace unos años. Aparte por factor edad, los doctores han decidido dejarlo bajo observación ya que los primeros exámenes arrojan un simple virus de resfriado", dijo Robin Durán en un comunicado público.

El hijo de "Mano de Piedra" agregó que "como está la situación y mientras le terminan de hacer los exámenes, la decisión de dejarlo en el hospital es la mejor".

"Rogamos que no sea más nada que el simple virus y que no sea la COVID-19. De igual manera estaremos informando cualquier acontecimiento relacionado a su salud", expresó Robin Durán.

"El Cholo", como también se le conoce al ex boxeador panameño, tuvo en 2001 un accidente automovilístico en Buenos Aires en el que sufrió fracturas en las costillas que le comprometieron uno de sus pulmones.

El cuatro veces campeón mundial de boxeo ha sido durante la pandemia de la COVID-19 un activista en sus redes sociales, llamando a la población a cuidarse del nuevo coronavirus.

"Gracias por estar pendiente. Por cierto, le pido a los medios que no sean alarmistas. He recibido llamadas de periodistas diciendo que mi papá está mal, con tubos de respiración, cuidados intensivos y tal. Mi papá hoy no tenía fiebre. Una vez más gracias por su cariño", puntualizó.