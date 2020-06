Floyd Mayweather se comprometió a entrenar solo a boxeadores afroamericanos

El ex boxeador estadounidense Floyd Mayweather se comprometió a entrenar solo a deportistas afroamericanos, en el marco de las protestas antirracistas por la muerte de George Floyd.

En declaraciones publicadas en sus redes sociales y reproducidas por Marca, "Money" dijo que "los mexicanos apoyan a los mexicanos, los dominicanos a los dominicanos, los chinos a los chinos. Soy afroamericano apoyando primero a mi gente".

"Es obvio que quiero devolverle algo al deporte. Me inspiró la muerte de mi tío. Al final del día, Haney es un chico afroamericano que me pidió consejo, me pidió ayuda. Solo estoy ayudando a un chico afroamericano a ser exitoso. Seguiré ayudándolos a crecer. Quiero lo mejor para ellos", agregó.