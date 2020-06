La boxeadora Ginny Fuchs dio positivo en prueba antidopaje por tener sexo sin protección

Una insólita situación vivió la boxeadora estadounidense Ginny Fuchs, capitana del equipo olímpico de su país, ya que en febrero pasado dio positivo en un control antidopaje, por la presencia de dos sustancias prohibidas que fueron transmitidas por tener sexo sin protección con su pareja.

Debido a esta situación, Fuchs evitó ser sancionada por la Agencia de Antidopaje de Estados Unidos, ya que demostró que no fue ella quien consumió las sustancias prohibidas.

"Me siento aliviada después de que la USADA haya completado una investigación exhaustiva. Descubrieron que mi caso era único y, por lo tanto, vieron que no había cometido una falta. Esta ha sido una gran lección para mí y ahora que terminó, estoy completamente enfocada en prepararme para los Juegos Olímpicos", dijo Fuchs en su cuenta de Twitter.

I’m relieved that once USADA completed an extensive investigation, they found that my case was unique and therefore gave me a No Fault ruling, allowing me to return to competition. This has been a huge lesson for me and now that is over, I’m fully focused on preparing for Tokyo.