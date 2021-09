Oscar de La Hoya a días de su retorno al ring: Quiero cerrar un capítulo de mi vida

El boxeador mexicano-estadounidense Oscar de la Hoya, poseedor de 11 títulos mundiales en seis categorías diferentes, y que el 11 de septiembre, con 48 años de edad, volverá a subirse a un cuadrilátero, declaró a la Agencia EFE que regresa al boxeo 13 años después de su retiro "para cerrar un capítulo".

La última vez que De la Hoya tuvo una pelea oficial fue en diciembre de 2008, en Las Vegas, ante el boxeador filipino Manny Pacquiao.

"No quería retirarme", explicó el boxeador a EFE pocos días antes de su pelea en el Staples Center de Los Ángeles contra el luchador brasileño de artes marciales mixtas Vitor Belfort.

"Dejé mis emociones hablar. Estaba derrotado, agotado y mi mente dijo 'ya retírate'. Mi físico decidió por mí. Me tomó todos estos años para tener el coraje, la fuerza de decir 'sabes que, voy a regresar y cerrar este capítulo en mi vida y cerrarlo y vivir en paz'. Por eso estamos aquí, porque quiero demostrarle a mi mismo que puedo hacer esto", declaró.

"Lo estoy haciendo para cerrar un capítulo de mi carrera, de mi vida", añadió con aplomo.

"Y los 48 años es solamente un número", dijo aunque a continuación reconoció que el entrenamiento está siendo difícil.

"Estoy cansado, los entrenamientos son bastante fuertes. A los 48 años ya no es lo mismo entrenar que teniendo 25 años. Pero me siento muy bien físicamente. Emocionalmente estoy en paz. He estado entrenando fuerte para esta pelea desde hace seis meses. Así que sí, estoy cansado, pero la semana de la pelea voy a descansar el cuerpo, la mente y vamos a estar súper para la pelea", complementó.