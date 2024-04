Alphonso Davies: El canadiense que enfrentará a Chile y está en la mira del Real Madrid

El defensa del Bayern Múnich Alphonso Davies está muy cerca de cerrar un acuerdo con el Real Madrid y es una de las grandes figuras de Canadá de cara a la próxima Copa América y dónde se enfrentará a Chile ya que ambas selecciones comparten el Grupo A.

El club alemán le dio un ultimátum al lateral canadiense tras la oferta final que le hicieron llegar para cerrar su renovación. Nick Huoseh, representante del defensa que hoy es el principal objetivo del Real Madrid para la próxima temporada, puso paños fríos a las presiones del director deportivo del campeón alemán, Max Eberl.

Según información del diario alemán 'Bild' el agente del jugador respondió. "No es justo que Alphonso sea atacado ahora. Hace un año estábamos cerca de llegar a un acuerdo y cambió toda la cúpula del club. Luego no oímos nada durante siete meses aunque estuve intentando ponerme en contacto con el Bayern", cerró.

El Bayern está consciente de que puede perder una pieza fundamental y que a sus 23 años es indiscutible en el once titular. Los merengues están dispuestos a ofrecer entre 25 y 30 millones de euros, mientras que los de Munich quieren entre 50 y 60 millones de euros para, a regañadientes, dar luz verde al traspaso.

Chile y Canadá se verán las caras el próximo 29 de junio en Orlando, partido que cierra el grupo A de la Copa América 2024, donde de no padecer alguna complicación física Davies debería estar ya que es una de las máximas figuras del cuadro norteamericano.

Por duelos clase "A" chilenos y canadienses se han enfrentado en 3 oportunidades, con dos victorias para Chile y una de Canadá. El último encuentro se remonta al 11 de noviembre de 1995, duelo amistoso jugado en Concepción, con triunfo de La Roja por 2-0 con goles de Sebastián Rosenthal y Marcelo Salas.

