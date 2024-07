Canadá quiere la medalla de bronce en la Copa América y hacer historia para su fútbol

A diferencia de Uruguay, que le dolió mucho la derrota con Colombia, y no poder alcanzar la final de la Copa América de Estados Unidos, para Canadá este torneo apuntaba un verdadero desafío, donde incluso rematar en el tercer lugar será histórico para ellos.

Los norteamericanos en la presente Copa sólo han conocido la derrota frente a Argentina, y por idéntico marcador: 2-0, tanto en la inauguración como en la semifinal, y con los otros adversarios apenas han concedido un gol, que fue en el empate a uno contra Venezuela en cuartos de final, donde además se impusieron en los tiros penales por 4-3. Chile y Perú no pudieron convertirle.

El elenco canadiense que es adiestrado por Jesse Alan Marsch, y tiene como principal figura al lateral izquierdo Alphonso Davies, que milita en el Bayern de Múnich y es pretendido por el Real Madrid, tiene como principales logros en su historia dos títulos de la Copa de Oro de la Concacaf los años 1985 y 2000.

De ganar al Uruguay de Marcelo Bielsa, la medalla de bronce sería todo un hito para Canadá y uno de los mayores galardones de su historia futbolística.

El partido entre canadienses y uruguayos se disputará este sábado 13 de julio a contar de las 20:00 horas (00:00 GMT) en Charlotte, y será dirigido por el venezolano Alexis Herrera.

The final chapter. 🖊️#CANMNT take on Uruguay on Saturday for 3rd place at the 2024 Copa America. #NoFearAllFight pic.twitter.com/3Nw5ga6NeG