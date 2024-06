Copa América 2024 ¿Qué jugadores han disputado más partidos en el torneo?

El jueves 20 de junio iniciará el torneo de selecciones más antiguo del mundo, la Copa América. En su partido inaugural la selección Argentina enfrentará a Canadá, partido donde Lionel Messi podría pasar a liderar en solitario la lista de jugadores con más presencias en el certamen, donde ya es primero, pero comparte el podio con un chileno.

Es importante también mencionar que el ecuatoriano Alex Aguinaga es el futbolista que más ediciones del torneo jugó con ocho en tres décadas diferentes, aunque eso no lo hace el jugador con más partidos disputados.

El vigente campeón Lionel Messi, que jugará su séptima Copa América, está empatado en la primera posición con 34 partidos jugados con Sergio 'Sapito' Livingstone con la misma cantidad de encuentros.

Pero no es el único chileno en el top ten, porque también se encuentra Gary Medel con 27 participaciones, aunque al parecer no seguirá sumando porque Ricardo Gareca no lo tiene considerado y también Claudio Bravo que suma 25 encuentros con La Roja.

Lista de los 10 jugadores que más partidos han disputado en Copa América

Sergio Livingstone - Chile - 34 partidos (retirado) Lionel Messi - Argentina - 34 partidos (activo) Zizinho - Brasil - 33 Partidos (retirado) Víctor Agustín Ugarte - Bolivia - 30 partidos (retirado) Yoshimar Yotún - Perú - 27 partidos (activo) Carlos Valderrama - Colombia - 27 partidos (retirado) Gary Medel - Chile - 27 partidos (activo) Leonel Álvarez - Colombia - 27 partidos (retirado) Javier Mascherano - Argentina - 26 partidos (retirado) Claudio Bravo - Chile - 25 partidos (activo)