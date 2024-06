DT de la Vinotinto de cara a la Copa América: "Al venezolano hay que aplicarle profesionalismo"

Este miércoles 19 de junio, el argentino Sergio Batista abordó temas relacionados a la escuadra que dirige, la selección de Venezuela, y que debutará en Copa América ante Ecuador este sábado 22 de junio.

"Hoy en día sigo hablando con los chicos. A medida que fueron pasando y ver dónde terminaron muchos de ellos, fue algo muy lindo. Se lo merecen por la clase de chicos que son. Es algo muy lindo poner ese granito de arena en elegir jugadores para que el día de mañana les vaya bien", declaró Batista a DirecTV Sports.

Batista habló con base en la experiencia con Venezuela y antes en Argentina

Sobre el tema fuerte, analizó las fortalezas y debilidades de la selección 'llanera' que lo tiene como cabecilla a bordo.

"Estamos entusiasmados, pero con los pies sobre la tierra, ya que encabezamos un proyecto a largo plazo. En poco tiempo se han conseguido buenas cosas". Y agregó: "Hoy, encontrarnos cuartos en Eliminatorias... Los pies sobre la tierra. Hay que seguir trabajando con humildad y jugarle de igual a igual a cualquiera. Estamos entusiasmados", añadió.

"Me toca en este proceso. Me ha tocado jugar muchas veces en Sudamericanos, Panamericanos, Preolímpicos contra Venezuela y siempre decía que el jugador venezolano es muy técnico, muy bueno. Sólo hay que agregarle ese convencimiento, el profesionalismo para ser cada vez mejor. Es lo que estamos llevando a cabo hoy, no sólo desde el cuerpo técnico sino el staff. Trabajamos la cabeza. Se pueden lograr cosas importantes desde el convencimiento, desde lo anímico", afirmó el 'Bocha'.