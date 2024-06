El "picante" mensaje de Arturo Vidal a Ricardo Gareca por su marginación de la Copa América

En zona mixta, tras la goleada que le propinó Colo Colo a Colegio Quellón por 0-6, Arturo Vidal se refirió al duelo debut de Chile frente a Perú de este viernes a las 20:00 horas y analizó lo difícil que son los partidos con la 'Bicolor' y señaló que no conoce a Gareca.

Sobre el partido ante la escuadra dirigida por el uruguayo Jorge Fossati, Vidal señaló: "Estando afuera se ve más fácil. Las puede hacer todas, goles de cabeza, va a tirar un centro y después lo va a cabecear, así que esa es la tranquilidad que tengo".

Luego señaló que a pesar de estar afuera apoyará como un hincha más a la selección, "Esperamos que se saquen los primeros tres puntos, va a ser un partido difícil porque contra Perú en las Copas Américas siempre son muy difícil, pero hay un gran equipo, ojalá lo aprovechen y empezar con el pie derecho".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Arturo Vidal (@kingarturo23oficial)

Los polémicos dichos de Arturo Vidal sobre Ricardo Gareca

Posterior a eso, le preguntaron al 'King' sobre Ricardo Gareca y señaló: "No puedo decir nada, no lo conozco".

Tras cartón le preguntaron sobre la rivalidad entre Perú y Chile, entonces Arturo contestó: "Él (Ricardo Gareca) sabe quién es Vidal, los peruanos saben cuantos goles les metí en los 8 años que estuvo él, lo demás cuando lo conozca, cuando me llame si Dios quiere y vuelva a la selección voy a conocer su forma de trabajar, pero hablar de alguien con quien no he trabajado nunca es difícil", cerró Vidal.

#Video "ÉL SABE QUIÉN ES VIDAL"



El "Rey" fue claro cuando le preguntaron por Gareca: "No lo conozco". Además, espera estar con #LaRoja en las Eliminatorias.https://t.co/HB2qikSxi5 — ESPN Chile (@ESPNChile) June 20, 2024

Los goles de Arturo Vidal a Perú

11 de octubre del 2016, dos goles en la eliminatoria rumbo a Rusia 2018 en el Estadio Nacional, triunfo de La Roja por 2-1 sobre Perú.

13 de octubre del 2020, dos goles también por la eliminatoria pero esta vez a Qatar 2022, mismo escenario pero esta vez la Selección Chilena venció a los peruanos por 2-0.