¿Estará Messi en el partido de cuartos de final de la Copa América?

Lionel Messi sufrió una leve lesión en el partido por la fase de grupos ante la selección chilena. El jugador trasandino quedó fuera del partido con Perú para recuperarse de una contractura y nuevamente es duda para el próximo duelo de la Albiceleste.

Argentina enfrentará este jueves a Ecuador por los cuartos de final de la Copa América y el jugador del Inter de Miami aún está en duda, pese a que ayer entrenó a la par de sus compañeros.

¿Estará Lionel Messi en el partido de cuartos de final?

El argentino tiene una contractura en el aductor de su pierna derecha, una lesión que según los medios trasandinos le ha causado mucho dolor. Además, aseguran que su proceso de recuperación es de al menos 10 días.

El cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni quiere ser precavido con el 10, y no quiere arriesgarlo a que juegue desde el arranque. De todas formas, eso se confirmará en el entrenamiento que tendrá la selección argentina esta tarde.

Las bajas de otros equipos para los cuartos de final

Lionel Messi en Argentina no es el único jugador que preocupa a su cuerpo técnico, pues Marcos Acuña también arrastra una molestia y es probable que se pierda el partido de los cuartos de final. Maximiliano Araújo en Uruguay fue retirado en camilla por una conmoción cerebral en el duelo ante Estados Unidos, y pese a que sus exámenes salieron todos normales, es duda para el partido con Brasil.

Las bajas de otras selecciones para esta nueva fase están relacionadas con las suspensiones por tarjetas. Brasil perdió a Vinícius Junior para el partido contra Uruguay, ya que el crack del Real Madrid llegó condicionado al partido con Colombia y fue amonestado por una falta contra James Rodríguez.

Colombia no tendrá a Jefferson Lerma que fue amonestado y no estará en el partido ante Panamá. En el equipo panameño no contarán con Adalberto Carrasquilla que fue expulsado en el duelo con Estados Unidos y recibió una suspensión por dos fechas.

Finalmente Venezuela no contará con Darwin Machís, que se perderá el duelo ante Canadá por los cuartos de final por acumulación de tarjetas amarillas.